Başaran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 100 il çağrısı

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Gebze’yi de içine kapsayacak şekilde, il sayısının 100’e çıkartılması gerektiğini söyledi. Başaran yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Gebze nüfus ve ekonomik yapısıyla büyükşehir belediyesi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bu görüş il olarak merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından dillendirilmişti. Daha sonra birçok genel başkan tarafından da vaad edilmiş ve TBMM’ye kanun teklifleri verilmişti” ifadelerini kullandı.
“MÜJDE VERMENİZİ BEKLİYORUZ”
Açıklamasını sürdüren Başaran, “Bu kanun tekliflerinde ortağınız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok iktidar ve muhalefet partisi milletvekilinin imzası bulunmaktadır. Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü yaklaşmış ve 100 il projesi için tarihi fırsat gelmiştir. Kendilerinden Cumhuriyetimizin 99’uncuyıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim 2022’de il olmayı hak eden başta Gebze olmak üzere diğer ilçelerimize müjde vermenizi bekliyoruz. Yapılacak düzenlemenin önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere de yetişebileceğini düşünüyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.