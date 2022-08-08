Başaran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 100 il çağrısı

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Başaran, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Gebze’yi de içine kapsayacak şekilde, il sayısının 100’e çıkartılması gerektiğini söyledi. Başaran yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Gebze nüfus ve ekonomik yapısıyla büyükşehir belediyesi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bu görüş il olarak merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından dillendirilmişti. Daha sonra birçok genel başkan tarafından da vaad edilmiş ve TBMM’ye kanun teklifleri verilmişti” ifadelerini kullandı.

“MÜJDE VERMENİZİ BEKLİYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Başaran, “Bu kanun tekliflerinde ortağınız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok iktidar ve muhalefet partisi milletvekilinin imzası bulunmaktadır. Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü yaklaşmış ve 100 il projesi için tarihi fırsat gelmiştir. Kendilerinden Cumhuriyetimizin 99’uncuyıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim 2022’de il olmayı hak eden başta Gebze olmak üzere diğer ilçelerimize müjde vermenizi bekliyoruz. Yapılacak düzenlemenin önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere de yetişebileceğini düşünüyorum” dedi.