Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Yeniyalı Mahallesi Ballı sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşına yardıma giden Yakup Yorulmaz, işyerinin arka kısmına geçti. Bu sırada bir el silah sesi duyuldu. Hemen silah sesinin geldiği yöne gidenler Yakup Yorulmaz'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalbinin altından vurulan Yakup Yorulmaz'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.