“Aklınızı başınıza alın AKP’liler” demişti! Kaya il başkanlığını devretti

Geçtiğimiz haziran ayında Konya Tanıtım Günleri'ne katılan (Büyük Birlik Partisi) BBP lideri Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmamasına tepki gösteren BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, "Her türlü hırsızlığa rağmen Cumhur İttifakı’ndayız, aklınızı başınıza alın AKP'liler!" demişti. Sözlerinin büyük yankı uyandırması sonrası Kaya, Cumhur İttifakına zarar verdiği gerekçesi ile istifasını genel merkeze sunmuştu. İstifası genel merkezde 2 ay bekletilen Kaya’nın istifası aybaşında hafta kabul edildi. Kaya’nın istifasını kabul eden genel merkez yeni başkan olarak Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil’i atadı.

KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatında Devir Teslim Töreni bugün il binasında yapıldı. Devir teslim törenine halef başkan Remzi Kaya Toyumuza hoş geldiniz diyerek konuşmasına başladı. Kaya, “Malumunuz yaklaşık 2 ay önce genel merkezimizden görevden affım istemiştim. Talebim kabul edildi. Geçtiğimiz hafta il başkanlığımıza Avukat Kaan Şengil atandı. İl dışında olduğumdan dolayı devir teslim toyunu bugün yapmak zorunda kaldık 4 yıllı il başkanlığım döneminde bizi kamuoyuna ulaştırdığınız için teşekkür ederim. İl yönetimime teşkilatıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de genel başkanımıza ve genel merkezimize ve dava arkadaşlarıma etmek istiyorum.

“DAVAMIN HİZMETİNDE OLACAĞIM”

Umarım genel merkezimizi mahcup etmemiş davamıza yakışır bir şekilde mücadele etmişizdir. Yerelde sayın valimiz başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanımıza, İlçe belediye başkanlarımıza, HDP’yi dışta tutarak tüm siyasi partilerdeki arkadaşlarına teşekkür ediyor helallik talep ediyorum. Benden yana bir hak varsa helal olsun. Bu bir bayrak değişimi. Koltukların kalıcı olmadığının bir göstergesi. Bu dava en alttan başlayarak hizmet etme şerefi yakaladım. Benimle birlikte çalışan dava arkadaşlarım bizim talimatımız ile hareket ettiler bugünde sonra il başkanımız ve genel merkezimizin emrinde olacağız. Hiç bir yere gitmeyeceğim. Davamın hizmetinde olacağım. Rabbim hayırlı uğurlu etsin” dedi.

KÜSKÜNLERE SESLENDİ

Yeni il Başkanı Kaan Şengil Kaya’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Bildiğiniz üzere genel merkezimizin takdiri ile il başkanlığına atanmış bulunmaktayız. Remzi ağabeyimiz şimdiye kadar verdiği destek için teşekküre diyorum. Muhsin başkanın yolunda olanlar olarak siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz. Siyasetin farzı kifaye olduğu bir anlayıştan geliyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Kocaeli özelinde ülküdaşlarıma seslenmek istiyorum. Bazı sebeplerde ötürü davasında küskün olanlara çağrı yapmak istiyorum. Gençlerimiz Alperen Ocaklarına bekliyoruz. Bütün dava arkadaşlarımızı partimizde görmek istiyoruz. Biz siyaseti Anadolu insanı için yapıyoruz. Biz karanlıktan şikayet etmeyeceğiz, bir mum yaktık geliyoruz. Bundan sonra Kocaeli’de büyük birlik çok daha farklı yerlere gelecek. Yönetimde belli atamalar olacak. Yönetimde olan kimse ile yollarımızı ayırmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“AĞABEYLİĞİNİZ SON BULMAYACAK”

Teşkilat Başkanı Metehan Küpçü ise, “Rabbim inşallah bu bayrağı daha ileri taşımaya yardım eder. Bir önceki dönemden daha ileri götürmemiz lazım. Remiz başkanımıza da teşekkür ederim. Ağabey iyi ki varsın.İl Başkanlığınız son buldu ama bize olan ağabeyliğiniz son bulmayacak” dedi.