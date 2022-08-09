09 Ağu 2022 - 13:57- Spor G: 09 Ağu 2022 - 13:58

Sol kanat için Hazarhan Karaca’yı transfer ettik
Sol kanat için Hazarhan Karaca’yı transfer ettik mask

Kocaelispor 1999 doğumlu sol kanat oyuncusu Hazarhan Karaca ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bursaspor alt yapısında futbola başlayan 1999 doğumlu futbolcu Arabayatağı, Yeşil Bursa, Başkent Anadolu, Mamakspor, Belediye Kütahyaspor ve Şile Yıldızspor’da forma giydi.
# ile, Kocaelispor

09 Ağu 2022 - 13:57 - Spor

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