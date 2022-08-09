Aşurelik malzemeye her yıl ilgi azalıyor

Aşure Günü'nde 'aşure' tatlısı dağıtılarak bereketin yayılacağına inancı Anadolu topraklarında yüzyıllardır sürdürülüyor. Türkiye’de de aşure Muharrem ayının son gününe kadar yapılır ve dağıtılır. Aşurenin tarifinde vazgeçilmez olan belli ürünler varken temel olarak elde ne varsa onunla pişiriliyor. Aşurenin en temel malzemesi ise aşurelik buğday. Geçen yıl buğdayın kilogram fiyatı 5 TL civarındayken bu sene buğdayın fiyatı 250’in üzerinde artarak 18 TL’ye ulaştı.

ŞEKERİN FİYATI YÜZDE 300 ARTTI

Bakliyat grubunda en çok kullanılan nohutta da fiyat artışı bir hali yüksek oldu. Geçen sene en kaliteli nohut 10 TL civarında alıcı bulurken bu sene fiyatı 40 TL’ye kadar yükseldi. Bakliyat, kuruyemiş ve şeker maliyetleri hesaplandığında bir tencerenin maliyeti yüzde 200’e yakın yükseldi.Sene boyunca vatandaşın cebini yakan ve Dolar’dan hızlı yükselen gıda maddesi ise şeker oldu. Bütün gıda sektörünü etkileyen şeker, aşureye de büyük darbe vurdu. Geçen aşure döneminde kilogramlık toz şekerin fiyatı 5 TL civarında alıcı buluyordu. Bu yıl ise aynı marka ürünün fiyatı 20 TL’ye çıktı. Yüzde 300’ün üzerindeki fiyat artışı ile ‘aşurede’ en zamlanan ürün şeker oldu.

KURUYEMİŞ FİYATLARI EL YAKTI

Hasadına başlanacak olan fındığın kilogram fiyatı 54 TL olarak açıklandı. Ancak aşurede kavrulmuş iç fındık kullanılıyor. Kavrulmuş fındıkta fiyat artışı da yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Ürünün kalitesine Fındık 140’ TL’den 200 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Öte yandan kayısıda fiyat artışı yüzde 95, iç cevizde yüzde 100 bademde ise yüzde 110 oldu.

“MÜŞTERİLER ARTIK DAHA TEMKİNLİ DAVRANIYOR”

Mapa Kuruyemiş İzmit Şube Sorumlusu Barış Yıldız, “Vatandaşın yoğunluğu her sene azalıyor. Müşteri potansiyelimiz yoğun. Parkende satışımız var. İzmit bölgesinde tercih ediliyoruz. 11 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Fiyatlarımız piyasaya göre uygun. 10 kişilik bir aşure maliyeti 1 kilo buğday hesabı ile yapacak olursak 190 TL’ye tekabül ediyor. Geçen sene 75 TL ile 80 TL arasında yapılabiliyordu. Geçen seneden bu yana şeker başta olmak üzere birçok ürüne zam geldi. İnsanlar bunun bilincinde. Porsiyonları küçülterek devam ediyor. Daha önce rahat alışveriş yapan müşteriler artık daha temkinli davranıyor” ifadelerini kullandı.

“KAÇ YILLIK ESNAFIM BEN BÖYLE KRİZ GÖRMEDİM”

Her sene muharrem ayında aşure yapan Cadde ev yemeklerinin sahibi Numan Dikyol,“Maliyetlerin yüzde yüzden fazla arttığını ifade etti. Zamlarla birlikte sadece aşurede değil tüm ürünlerde maliyetler 2’ye katlandı. Biz esnaf olarak karımızdan fedakarlık yapıyoruz. Pahalılıktan aşure yapamayacak duruma geldik. Şekerim kilosu olmuş kaç lira. Şekere ve diğer ürünlere gelen zamlar nedeni ile maliyet kurtarmayacak. Muharrem ayında kazanla aşure yapıyorduk şimdi küçük tencere ile yapıyoruz. Yıllardır aşure yapıyorduk bu sene yapamadık. Kaç yıllık esnafım ben böyle kriz görmedim. İçler acısı durum var. Esnaf zor durumda. Biz kaliteye çok önem veriyoruz. Eşim çocuklarım ve ben burada çalıştığımız için ayaktayız. Yoksa ayakta durmayız” ifadelerini kullandı.

TEMEL AŞURE MALZEMELERİ VE FİYATLARI

MALZEME 2022 2021

Aşurelik Buğday (kilo) 18 TL 4,50 TL

Kuru Kayısı (kilo) 108 TL 65

Kuş Üzümü (kilo) 40 TL 32

Kuru İncir (kilo)108 TL 80 TL

Fındık İçi (kilo)140 TL 110 TL

Kuru Üzüm (kilo)32 TL 21 TL

Yer Fıstığı (kilo)48 TL 24 TL

Tarçın (kilo)94 TL 36 TL

Nohut (kilo)40 TL 5,90 TL

Fasulye (kilo) 32 TL 11,50 TL

Karanfil (kilo)300 TL 154 TL

Toz Şeker (kilo)20 TL 5,85 TL

Ceviz İçi (kilo) 146 TL 110 TL