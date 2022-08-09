Tamyüksel: Türk bayrakları toplandı, AKP bayrakları kaldı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen 10’uncu Açılış Bayramı sonrası caddelere asılan Türk Bayrakları toplanmış olmasına rağmen, AKP bayraklarının toplanmamış olmasını sert bir dille eleştirdi. Tamyükselyayınladığı açıklamada, “Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış programı dolayısıyla caddelere, Türk bayrakları ile birlikte siyasi parti bayrakları asıldı. Maalesef ilgililer tarafından, Caddelere de ki Türk bayrakları toplanmış olmasına rağmen, siyasi parti bayrakları halen asıldıkları yerde durmaya devam etmektedir. Bir bayrağı sökmeyecekseniz ve asılı kalacaksa, bizim meşrebimizce Türk Bayrağı orda kalmalıydı” dedi.

“TEK KELİME İLE İŞGÜZARLIKTIR”

Açıklamanın devamında Başkan Tamyüksel, “Tüm kamuoyunun bildiği gibi, geçtiğimiz ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılacağı esnaf ziyaret programı öncesi şehrin farklı noktalarına astığımız pankartlarımız yetkililer tarafından aynı gece yerlerinden söktürülmüştü.Şimdi ise açılış programının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen ve hatta parti bayrakları ile aynı anda asılan Türk bayraklarımız dahi asıldıkları yerlerden sökülmüş olmasına rağmen, siyasi parti bayrakların sökülmemiş olması, tek kelime ile işgüzarlıktır” ifadelerini kullandı.

“NEDEN SİYASİ PARTİ BAYRAKLARI ASILDI”

Son olarak Tamyüksel, “Şimdi bize had bildirip gelen kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyebilirler. Ben de peşinen şunu söyleyeyim o hal de; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşların Cumhurbaşkanıdır. Lakin gelen kişi Cumhurbaşkanı ise o caddelerde Türk bayrakları yeterliydi, neden siyasi parti bayrakları asıldı. Eğer gelen kişi Ak Parti Genel Başkanı ve maksat siyasetse, neden kamu kaynakları sonuna kadar kullanıldı? İYİ Parti Genel Başkanı geldiğinde hoş görülmeyen, izin verilmeyen çalışmalar, AK Parti Genel Başkanı geldiğinde neden hoşgörüldü ve izin verildi?” şeklinde kullandı.