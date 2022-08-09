Özka Lastik ‘İstihdamını ve İhracatını En Çok Artıran Firma’ ödülünü aldı

Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren ve 1500 kişilik istihdam sağlayan ÖZKA Lastik, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende başarısını ödülle taçlandırdı. Tüm dünyada yaşanan enflasyon baskıları, hammadde fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri ve ekonomik dengesizliklere rağmen istihdam ve ihracatında artış sağlayarak ve yatırımlarını sürdürerek Türkiye’ye değer katmalarından dolayı gururlu olduklarını ifade eden ÖZKA Lastik Kurucu ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık, önümüzdeki dönem için de özellikle ihracatta büyüme beklediklerini ve 2021 yılında 86 milyon USD olan ihracatlarını 2022 yılı sonunda 150 milyon USD’yetaşıyacaklarını kaydetti.

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞUNDA 337’NCİ

Kanık, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden kapasite yatırımlarını dijital dönüşüm yatırımları ile destekleyerek, büyüme trendlerini ve rekabet üstünlüğündeki sürekliliği korumayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu (ISO 500) 2021 listesinde 337’nci sırada yer alan ÖZKA Lastik, TİM’in açıkladığı ‘Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması Araştırması’nda 276. sırada, Fortune 500 listesinde ise 374. sırada yerini alıyor.

YILDA YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ADET ÜRETİM

Her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren ÖZKA Lastik, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştiriyor. İlk lastik üretimine başladığı 2005 yılında günlük 15 ton üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik’in her geçen yıl artan günlük üretim kapasitesi 2021 yılı itibarıyla tamamladığı radyal lastik yatırımıyla birlikte yüzde 55’lik bir artış göstererek 220 tona ulaştı. Kapasitesinin yüzde 35’ini radyal lastik üretimine ayıran marka, yeni üretim bantlarının da devreye sokulmasıyla 2021 yılı sonunda bir önceki yılın cirosuna kıyasla yüzde 72 oranında büyüme gerçekleştirdi. ÖZKA Lastik’in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus yer alıyor.