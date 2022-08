Vali Yavuz, Canlarla iftar sofrasında bir araya geldi

Darıca Anadolu Kültür Görgü ve Cemevi Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen program öncesinde Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cemevi Dedesi Veysel Dal tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz dernek bahçesinde canlarla bir araya geldi.

“KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR AYDIR”

Konuşmalarında Muharrem ayının önemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Yavuz, “Muharrem ayı, “Allah’ın ayı” adıyla nitelendirilmiş ve bu bakımdan çok kıymetli bir aydır. Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin (r.a.) ve 72 arkadaşının hunharca katledilmesi hepimiz açısından büyük bir matem ve bu matemi her birimiz içimizde hissediyoruz. Bu yüzden Türk milleti tarafını her daim seçmiş, evlatlarına Hasan, Hüseyin ve Ali isimlerini vermiştir. Bu katliamı gerçekleştirenleri de her zaman lanetlemiş ve Aziz Türk Milleti hiçbirine sevgi ve muhabbet beslememiştir. Bu yönüyle de önemli bir husus olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu anlamda Muharrem ayı hepinizin de bildiği gibi geçmişten ders alıp kardeşliğimizi pekiştireceğimiz, birlik ve beraberliğimizi daha üst seviyelere çıkaracağımız günler olacak” dedi.

“CANLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye genelinde hükümetimiz tarafından cemevlerine yönelik yapılan çalışmalara değinen Vali Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinesinde Türkiye’deki tüm cemevlerinin ihtiyaçları tespit ediliyor ve bu ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı çözmeye gayret ediyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz, her daim bir ve beraber olacağız. Dolayısıyla muhabbetimizi daim kılacağız, aramıza fitne ve fesatın girmesine müsaade etmeyeceğiz, bu şehrin Valisi olarak bunları size söylemeye geldim. Bütün cemevlerimizin bütün canlarımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Ali Efendimizin evladı Hz. Hüseyin (r.a.) şehit edilmesinin yıl dönümünde Hz. Hüseyin (r.a.)’nı ve şehitlerimizin tamamını bir kez daha rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.