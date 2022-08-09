09 Ağu 2022 - 15:18- Siyaset G: 09 Ağu 2022 - 15:19

Ellibeş ve yönetimi Kocaeli’ye teşekkür etti

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmit Milli İrade Meydanı’nda katıldığı 10’uncu Açılış Bayramı’yla ilgili Kocaeli’ye teşekkür etti
Ellibeş ve yönetimi Kocaeli’ye teşekkür etti mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı’nda katıldığı 10’uncu Açılış Bayramı sonrası gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,“Cumhurbaşkanımızın katıldığı 10.Açılış Bayramı hepimiz için gurur kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın yaptığı eserler yanında ilçe belediyelerimizin de eserlerine bu törende resmi açılış yapıldı. Kocaeli’ye 3 yılda 245 eser kazandıran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı tören alanında 70 bin vatandaşımız karşıladı” dedi.

TEŞKİLATA ÖZEL TEŞEKKÜR

Açıklamasını sürdüren Ellibeş, “Milletimizin Büyük Türkiye idealine olan bağlılığını kimsenin tartışamayacağı bir kez daha belli oldu. Bu yolda güven duyulan tek lider de Cumhurbaşkanımız olduğunu bütün dünya gördü. Bizler Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi biliyorduk. Tek yapmamız gereken Kocaeli’ye geldiğini herkese duyurmaktı. Bu konuda da tüm teşkilatımız 5 günden az sürede müthiş bir çalışmaya imza attı. Gece gündüz demeden durmadan çalıştı. Tören alanında yaşlısından engellisine, kadınından gencine duygulandıran görüntülere şahit olduk. Herkese minnet borçluyuz. Teşekkürler Kocaeli” ifadelerini kullandı.
# bir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanı

09 Ağu 2022 - 15:18 - Siyaset

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