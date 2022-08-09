Ellibeş ve yönetimi Kocaeli’ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı’nda katıldığı 10’uncu Açılış Bayramı sonrası gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş,“Cumhurbaşkanımızın katıldığı 10.Açılış Bayramı hepimiz için gurur kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızın yaptığı eserler yanında ilçe belediyelerimizin de eserlerine bu törende resmi açılış yapıldı. Kocaeli’ye 3 yılda 245 eser kazandıran tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı tören alanında 70 bin vatandaşımız karşıladı” dedi.
TEŞKİLATA ÖZEL TEŞEKKÜR
Açıklamasını sürdüren Ellibeş, “Milletimizin Büyük Türkiye idealine olan bağlılığını kimsenin tartışamayacağı bir kez daha belli oldu. Bu yolda güven duyulan tek lider de Cumhurbaşkanımız olduğunu bütün dünya gördü. Bizler Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi biliyorduk. Tek yapmamız gereken Kocaeli’ye geldiğini herkese duyurmaktı. Bu konuda da tüm teşkilatımız 5 günden az sürede müthiş bir çalışmaya imza attı. Gece gündüz demeden durmadan çalıştı. Tören alanında yaşlısından engellisine, kadınından gencine duygulandıran görüntülere şahit olduk. Herkese minnet borçluyuz. Teşekkürler Kocaeli” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.