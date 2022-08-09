Baş: Batıla karşı açılan bir hak bayrağıdır

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kerbela hadisesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Genel Başkan Baş yayınladığı mesajda, “Bugün İslam tarihinin en acı olayı olan Kerbela hadisesinin yıl dönümü. Kerbela gasp edilmiş bir hilafet makamında oturan kişinin gerçek İslam’ı ve temsilcilerini yok etme planı kapsamında atılmış bir adımdır. Peygamber torununu, ümmetin imamını, güya İslam adına katlettiler. Kufe’den kendisine gelen, ‘Gel başımıza geç’ şeklindeki bir davet üzerine yola çıkan İmam Hüseyin, aslında yolun sonunda yalnız bırakılacağının ve olacakların farkındaydı” dedi.

“BATILA KARŞI AÇILAN BİR HAK BAYRAĞIDIR”

Mesajının devamında ise Genel Başkan Baş, “Bu bakımdan Hz. Hüseyin’in başına gelecekleri bile bile kıyam etmesi, batıla karşı açılan bir hak bayrağıdır. İmam Hüseyin’in bu kıyamı İslam’ın Ehl-i Beyt eliyle yeniden gönüllere kazınmasına vesile olmuştur. Adeta İmam Hüseyin, mübarek kanıyla İslam’ı kurtarmıştır. Geldiğimiz nokta itibariyle bizlere düşen, başta ülkemiz olmak üzere İslam dünyası içinde birlik ve beraberliği sağlamak ve içimizdeki kuzu postuna bürünmüş kurtlara aldanmamak olacaktır” ifadelerini kullandı.