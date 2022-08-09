09 Ağu 2022 - 15:20- Gündem G: 09 Ağu 2022 - 15:22

Hürriyet mesaisine Fethiye’de başladı

Fethiye Caddesi ve yan yollarında devam eden çalışmaların her ayrıntısını yakından takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün sabah erken saatlerde caddeye giderek çalışmaları inceledi
Hürriyet mesaisine Fethiye’de başladı mask

İzmit Belediyesi, kentin en işlek noktası olan Fethiye Caddesi’ni yeni ve modern görünümüne kavuşturmak için aralıksız çalışıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de üst yapı çalışmalarının dört bir koldan devam ettiği Fethiye Caddesi ve yan sokaklarda sabahın erken saatlerinde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’den çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, esnafın çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve taleplerini dinledi.

ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM EDECEK

Başkan Hürriyet’in öncülüğünde 20 yıl sonra yenilenecek olan Fethiye Caddesi’nde çalışmalar titizlikle devam ediyor. Açık AVM görünümüyle İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer sağlayacak Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında ekipler İzmitlilerin bir an önce yeni cazibe merkezine kavuşması adına çalışmalarına gece de devam edecek.
# ile, bir, başkanı, İzmit belediyesi

09 Ağu 2022 - 15:20 - Gündem

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