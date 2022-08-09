Karamürsel’de kulaçlar milli takım için atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda yaklaşık 500 sporcu katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri Ve Türkiye Şampiyonası yapıldı. Çekişmeli anlara sahne olan şampiyona ve seçmelere spor seveler de ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenler ve milli takıma seçilen sporcular belirlendi. Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın halka açık bölümü de yoğun ilgi gördü.

DERECEYE GİRENLERE MADALYALARI VERİLDİ

TYF Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi. Başkan Vekili Çakmak’ın verdiği start ile denize atlayan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonasının yanı sıra milli takım seçmeleri ve yarışmanın halka açık bölümünde dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Yarışmalarda ilk üç derece alan sporculara madalya ve sürpriz hediyeler verildi. Yarışmalara katılan tüm sporculara anı madalyasının yanı sıra

çanta, tişört, şapka, bone ve havlu verildi, su, meyve ve kumanya ikramı yapıldı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

Açık Su Milli Takım Seçmeleri Ve Türkiye Şampiyonasında dereceye girenler ve kategorileri ise şöyle;

Erkekler- 7500m Serbest 16-17 yaş; 1. Burhanettin HACISAĞIR Elit Seva Gençlik Spor Kulübü, 2. Ahmet Burak IŞIK Kayseri Atak Spor Kulübü, 3. Muhammed Yusuf ÖZDEN Zirve Opal Gsk

Bayanlar-7500m Serbest 16-17 yaş; 1. Burcunaz NARİN Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 2., Ece YILDIRIM Galatasaray Spor Kulübü, 3. Sophia Irem ISKENDEROĞLU Enka Spor Kulübü

Erkekler-5000m Serbest 14-15 yaş; 1. Emir Batur ALBAYRAK Antalyaspor, 2. Atakan ERCAN Antalyaspor, 3. Kadem Göksu ERDAĞLI Enka Spor Kulübü

Kızlar-5000m Serbest 14-15 yaş; 1. Sevim Eylül SÜPÜRGECİ Antalyaspor, 2. Tuna ERDOĞAN Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, 3. Talya ERDOĞAN Antalyaspor

Erkekler-10000m Serbest 18-19 yaş; 1. Yağız Efe ARI Fenerbahçe Spor Kulübü, 2. Umut YILDIRIM Enka Spor Kulübü, 3. Durukan ŞAHAN Fenerbahçe Spor Kulübü

Erkekler-10000m Serbest 20-30 yaş; 1. Doğukan ULAÇ Kuzey Kıbrıs Yüzme, 2. Evren DURAK İstanbul BBSK

Bayanlar-10000m Serbest 18-19 yaş; 1. Sude Dila ÇAMUROĞLU Giresunspor

Bayanlar-10000m Serbest 20-30 yaş; 1. Ecem KEMER Fenerbahçe Spor Kulübü

Erkekler-1000m Serbest 12 yaş; 1. Celal Ömer ŞEN Ferdi, 2. Uğur Canel MUT Gölcük Akademi Yüzme Spor Kulübü, 3. Kerem KUTLAY Elit Seva Gençlik Spor Kulübü

Kızlar-1000m Serbest 12 yaş; 1. Su İNAL Sakarya Yıldızlar Su Sporları Derneği, 2. İkra SIVACI Kayseri Yüzme Spor Kulübü Derneği, 3. Nida BAŞARAN Denizyıldızları Spor Kulübü Derneği

Erkekler-1000m Serbest 11 yaş; 1. İbrahim BURHAN Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2. Toprak SAVAŞIR Çanakkale Belediyespor Kulübü, 3. Furkan MERT Edirne DSİ Spor Kulübü

Kızlar-1000m Serbest 11 yaş; 1. Ceyda KEMENT İstanbul BBSK, 2. Hazal EMRE Edirne DSİ Spor Kulübü, 3. Emine Doğa AKTAŞ Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü

Erkekler-3000m Serbest 13 yaş; 1. Yalçın ULUSOY Kayseri Gençlik Spor Yüzme Kulübü, 2. Berkin AVCI Elit Seva Gençlik Spor Kulübü, 3. Hikmet Sami KOPARGİL Kayseri Boğaziçi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

Kızlar-3000m Serbest 13 yaş; 1. Çiğdem Ezo TOPALOĞLU Çanakkale Belediyespor Kulübü, 2. Nisa BAŞARAN Yıldızlar Yüzme Kulübü Kocaeli Derneği, 3. Gökçe AKIN Çelpa Spor Kulübü Derneği

KBB AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve kategorileri de şöyle;

Erkekler-1500m Serbest 18-19 yaş; 1. Reis Erhan ATEŞ Elit Seva Gençlik Spor ve Kulübü, 2. Fırat ÇALIK Kocaeli Yüzme Kulübü, 3. Bünyamin ŞİRİN Gebze Su Sporları Yüzme Klb.

Erkekler-1500m Serbest 20-24 yaş; 1. Yalçın Doğan SARAK Ferdi, 2. Bünyamin ÇELEPKOLU Avcılar Belediyesi SK, 3. Mücahit KARAKAŞ

Erkekler-1500m Serbest 25-29 yaş; 1. Doğukan ULAÇ Kuzey Kıbrıs Yüzme, 2. Enez ŞİRİN Gebze Gençlik Hı̇zmetlerı̇ Spor Kulübü, 3. Tolga CANBAZOĞLU Ferdi

Erkekler-1500m Serbest 30-34 yaş; 1. Olcay Batu COŞKUNER Akkim Kimya Spor Kulübü, 2. Görkem GÜNGÖR Avrupa Konutları Atakent 3 Spor Kulübü, 3. Gökhan MEMİŞ Bayburt Gençlik Merkezi SK

Erkekler-1500m Serbest 35-39 yaş; 1. Sabahattin BAĞATUR İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2. İskender KARADAĞ İstanbul Yüzme İhtisas, 3. İbrahim YEŞİLYURT Kartal Belediyespor

Erkekler-1500m Serbest 40-44 yaş; 1. Zeynel KÜSMEZER Kınalıada Su Sporları Kulübü, 2. Şükrü SELVİ Gebze Gençlik Hı̇zmetlerı̇ Spor Kulübü, 3. Erdem AKPINAR Kağıthane Belediyesi

Erkekler-1500m Serbest 45-49 yaş; 1. Ahmet MEREV İstanbul Yüzme İhtisas, 2. Faruk İLGÜY İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü, 3. Murat METO Sasfit

Erkekler-1500m Serbest 50-54 yaş; 1. Yekta NİZANOGLU ASSK, 2. Fatih BEKTAŞOĞLU Hambatur, 3. Necmi DERYAN Ferdi

Erkekler-1500m Serbest 55-59 yaş; 1. Sadi Hakan KAPLANCALI İstanbul Yüzme İhtisas, 2. Abdulselam ÇALKAN Sakarya Büyükşehir Belediye Spor kulübü, 3. Mustafa PEHLİVANLAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Erkekler-1500m Serbest 60-64 yaş; 1. Mustafa AYDOĞDU İstanbul Olimpiyat Yüzme Kulübü, 2. Hikmet Kerim SUCU Galatasaray, 3. Yaşar TANKUŞ Kartal Belediyespor

Erkekler-1500m Serbest 65-69 yaş; 1. Hasan HEKE İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2. İsmet KARASULEYMANOGLU Avcılar Belediyesi, 3. Hüsamettin DİNÇER Ferdi

Bayanlar-1500m Serbest 18-19 yaş; 1. Öykü GÖKALP Kocaeli Yıldızlar Yüzme,

Bayanlar-1500m Serbest 20-24 yaş; 1. Simay TUKUŞ Kocaeli Yüzme Kulübü

Bayanlar-1500m Serbest 25-29 yaş; 1. Deniz EGE Ferdi,

Bayanlar-1500m Serbest 30-34 yaş; 1. Ayça ÇELİKBİLEK Ferdi

Bayanlar-1500m Serbest 35-39 yaş; 1. Ayşe UZUN Avcılar Belediyesi, 2. Yeliz AYDIN KARADAĞ İstanbul Yüzme İhtisas

Bayanlar-1500m Serbest 40-44 yaş; 1. Aylin ÇETİN Sakarya Yıldızlar Yüzme Kulubü, 2. Tuğba ÇARHOĞLU Ferdi, 3. Nurcan KÜÇÜKBAYRAM Ferdi

Bayanlar-1500m Serbest 45-49 yaş; 1. Nezahat EYÜPREİSOĞLU Kartal Belediyespor, 2. Meltem GÖKSU Ferdi

Bayanlar-1500m Serbest 50-54 yaş; 1. Özen Sanem DİLEK İstanbul Yüzme İhtisas, 2. Meryem BENLİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. Betül TEZEL 3K Avcılar Spor kulübü, 4. Sibel TEZEL 3K Avcılar Spor Kulübü

Bayanlar-1500m Serbest 55-59 yaş; 1. Filiz TORUN Uludağ Üniversitesi Master Yüzme Kulübü