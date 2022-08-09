09 Ağu 2022 - 15:23- Asayiş G: 09 Ağu 2022 - 15:25

Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı

Gebze ilçesinde trafikte yol verme kavgası yapan şahıslardan birisi diğerini bıçaklayarak yaraladı.
Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı mask

Olay, Gebze ilçesi Topçular Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Abdurrahman İ. ile servis minibüsü sürücüsü Yaşar D. arasında trafikte yol verme sebebiyle kavga çıktı. Kavganın daha da büyümesi üzerine Yaşar D., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri ise Yaşar D.’yi gözaltına aldı. Ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, kocaeli gündem, Çayırova, kocaeli guncel haberler, son dakika haberleri, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset, Başiskele, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, Darıca, İzmit, kocaeli son dakika, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, Gebze, Dilovası, kocaeli manset-haber, Körfez, , Kartepe, Gölcük, ile, sağlık, polis

09 Ağu 2022 - 15:23 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.939.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı mask
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı mask
Aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Polisten kaçarken bahçe duvarına çarptı    mask
Polisten kaçarken bahçe duvarına çarptı   
Otobüste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi mask
Otobüste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi mask
Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL