Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı

Olay, Gebze ilçesi Topçular Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Abdurrahman İ. ile servis minibüsü sürücüsü Yaşar D. arasında trafikte yol verme sebebiyle kavga çıktı. Kavganın daha da büyümesi üzerine Yaşar D., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri ise Yaşar D.’yi gözaltına aldı. Ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.