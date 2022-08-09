09 Ağu 2022 - 15:25- Asayiş G: 09 Ağu 2022 - 15:27

Plastik fabrikasında yangın çıktı

Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Plastik fabrikasında yangın çıktı mask
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Yangın, Gebze ilçesi Balçık mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
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09 Ağu 2022 - 15:25 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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