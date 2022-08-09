09 Ağu 2022 - 15:48- Ekonomi G: 09 Ağu 2022 - 15:51

Capital 500’de 59 sıra birden yükselen İGSAŞ, “100’ler Kulübü”nün üyesi oldu

Türkiye’nin en büyük gübre üreticilerinden biri olan İGSAŞ, Capital Dergisi tarafından açıklanan en büyük 500 şirket listesinde, bir önceki yıla göre 59 sıra birden yükselerek sektördeki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.
Capital 500’de 59 sıra birden yükselen İGSAŞ, “100’ler Kulübü”nün üyesi oldu mask
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Kurulduğu günden bu yana Türk tarımına  ve sanayisine katma değer sağlayan İGSAŞ, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Capital 500 listesinde 2021 yılsonu ciro verilerine göre, 59 basamak yükselerek, 91. sırada yer aldı. Listedeki istikrarlı yükselişini bu yıl da sürdüren ve Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasına giren İGSAŞ yatırım, üretim, ihracat ve istihdamını katlayarak arttırarak gübre sektörünün lider şirketlerinden biri olmaya devam ediyor.           

Kısa bir süre önce de İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında 90’ıncı sıraya yükseldiklerini, şimdi de Capital 500’de ilk 100 şirket arasına girdiklerini belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak, ileri teknolojiyle üretimve yenilikçi bakış açımızı koruyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sürdürülebilir büyümemizi ülkemize ve insanımıza katkı sağlayarak sürdürmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda kaliteli hizmet anlayışımızla yakaladığımız büyümeyi yatırım ve istihdama çeviriyoruz. Ne mutlu ki bugün geldiğimiz noktada da bizim bu konuda doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. Bu başarıda emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm iş ortaklarımızı yürekten kutluyoruz. Önümüzdeki dönem de bu motivasyonla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken, Türkiye pazarındaki gücümüzü de ortaya koyan projelere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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09 Ağu 2022 - 15:48 - Ekonomi

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