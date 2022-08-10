Kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 4 tutuklu

Olay, dün Mevlana Mahallesi 851 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız alıp verme meselesi sebebiyle silahlı kavga çıktı. Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü. Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı. Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı, olaya karışanlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ü.Ö., A.Ö., F.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.