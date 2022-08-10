246 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne ile Kocaeli'nde başarılı uyuşturucuyu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, birinci olayda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı. Ekiplerin, uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.