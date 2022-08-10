10 Ağu 2022 - 09:22- Asayiş G: 10 Ağu 2022 - 09:25

246 kilogram kokain ele geçirildi

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ye gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı.
246 kilogram kokain ele geçirildi mask

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne ile Kocaeli'nde başarılı uyuşturucuyu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, birinci olayda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı. Ekiplerin, uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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10 Ağu 2022 - 09:22 Kocaeli- Asayiş

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