Yıldızlı’dan miting değerlendirmesi! “Kocaeli’nin kocaman 20 yılını çaldınız”

Açılış Bayramı adı altında yapılan mitingdeki birçok projenin tamamlanmadığını ifade eden Yıldızlı, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklara yüklendi. Yıldızlı’nın basın açıklamasına İl Yöneticilerinin yanı sıra İL Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman da katıldı.

“BİZİM VERGİLERİMİZLE Mİ AKP’YE MİTİNG YAPILIYOR”

Anafartalar Zaferinin yıldönümü anarak konuşmasına başlayan Harun Yıldızlı,” Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı ilimizdeyiz. 10’uncu açılış bayramı adı altında Adalet ve kalkınma Partisinin mi mitingi Cumhurbaşkanlığının mitingi mi? hangisi olduğunu bilmediğimiz bir miting için buradaydı. Bizim ilgilendiğimiz kısım bu mitingi AKP mi yaptı? Cumhurbaşkanlığı mı yaptı? Cumhurbaşkanlığı yaptıysa bizim vergilerimizle AKP’ye miting yapıyorlar. Bunlar alışmışlar devletin parasını yemeye.

“YAĞMUR YAĞSAYDI DURUMLARI ÇOK KÖTÜ OLURDU”

Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde yağmur yağmadı. Eğer yağmur yağsaydı vallahi durumlar çok kötü olurdu. Ne körfezden ne de diğer ilçelerden gelemezlerdi mitinge. Kocaeli yarım kalmış projeler kendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen bunların hiç birinden haberi yoktur. Çayırova’da kent meydanı ile ilgili nasıl buldunuz diye sormuşlar. Biz gittik bulamadık. Cumhurbaşkanı geldiğinde bunlar Gölcük Devlet Hastanesini açacaklar dedim. Gittik baktık hala aynı. Bitmemiş devlet hastanesine bitmeyen yol yapmışlar” ifadelerini kullandı.

“BİR TÜRLÜ HAYIRLI OLMADI”

Projeler ile ilgili bilgi vere Yıldızlı açıklamasının devamında, “Karamürsel Tepeköy Gölet’i ile ilgili bilgi vereceğim. 2014 yılında bakan Veysel Eroğlu temelini atmış. Şimdi bakan değil. 2021’de İlyas Şeker yatırımlara devam diyerek Karamürsel Tepeköy Gölet’i için hayırlı olsun demiş. Bir türlü hayırlı olmadı. Mizah dergilerine konu olacak teleferik projesi. 2018’de temelini atmışlar. 2020’de bir daha sormuşlar yapalım mı ne dersiniz? Daha sonra 2021’de 2 yılda tamamlayacağız demişler 2021 senesinde.

“BUNLARIN EN GÜZEL YAPTIĞI ŞEY ALGIYI YÖNETMEK”

Kocaelispor hepimizin takımı. Kocaelispor’un stadı var ama yolu yok. Perişanlık ortada. Cengiz Topel Havalimanı yine kapalı, yine çalışmıyor. İşletecek irade yok. Bir diğer önemli konu Kocaeli Şehir Hastanesi. Baktık gördük burada da bir hareketlilik yok. Bir açılış yok. Geçen sene açılacağını söylemişlerdi hala bir hareket yok. Bunların en güzel yaptığı şey algıyı yönetmek. Bu 245 eseri tüm ilçe başkanlarıma verdim. Tek tek yerinde inceleyecekler. Daha sonra bir basın toplantısı ile tekrar sizlerle bir araya geleceğiz.

“KOCAELİ’NİN KOCAMAN 20 YILINI ÇALDINIZ”

Kocaeli’nin en büyük problemi. 20 yılda ulaşım ile ilgili hiçbir şey yapmadılar. 1 Metre açmadılar. Ulaşım ciddi problem ve miting günü tüm yollar kapatıldı ve vatandaş büyük sıkıntı çekti. Bir diğer konu Kandıra Yolu. O kadar temel attılar. Kandıra yolunun halini hepiniz görüyorsunuz. Kocaeli’nin Kocaman 20 yılını çaldınız. Bu 20 yılda ulaşımda en ufak bir çözüm üretemediniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bitirilmeyen projeler ile ilgili bilgisi var mıdır bilmiyorum. Devletin parası ile yaptıkları mitingde açılanları tek tek takip edeceğiz. Kocaeli yarım kalmış projeler kentidir. Eksiğimiz varsa tek tek dolaşıp sizin eksiğiniz var diyebilirsiniz. Mitinge 10 bin kişi gelmiş, 100 bin kişi gelmiş hiç önemli değil. Kendilerini zinde hissediyorlarsa çarşıya pazara inelim. Göz boyama ile algı yönetme ile olmaz. İktidarımız yakın. İktidarımızda önce Kocaeli’nin ulaşım problemini çözeceğiz, sosyal alan problemini çözeceğiz.

“SANDIKTAN KORKAN SİYASET YAPMAYACAK”

Yönetimi düşen ilçe teşkilatlarına atanacak geçici yönetim kurulları ile ilgili konuşan Yıldızlı, “Bu akşam Derince’yi belirleyeceğiz.Önümüzdeki hafta Çayırova’yı belirleyeceğiz. Pazartesi kuvvetle muhtemel onay gelir. 30 ay önce kendi kongremizde de söylemiştim. Sandıktan korkan siyaset yapmayacak. Ben her zaman ön seçim taraftarıyım. Genel Başkanımıza da Kocaeli’nin ön seçim talebini ilettim. Sandıktan korkan siyaset yapmayacak” dedi.

“HALKA RAĞMEN YAPILMASI DOĞRU DEĞİL”

Kartepe’de kurulacak çelik fabrikası ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan ÇED toplantısı ile ilgili konuşan Yıldızlı, “Halka rağmen bir şeylerin yapılması doğru değil Halkımız biz burada bu fabrikayı istemiyoruz diyor. Halka rağmen yapılması doğru değil. Bundan sonraki sürecin. Büyükşehir belediye Başkanını da istemediğini biliyoruz. Büyükşehir Başkanın istemediği bir çalışmanın yapılacağını düşünmüyoruz” dedi.

“CİDDİ BİR ANKET ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Kocaeli’ye gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Yıldızlı, “Meclis kapalıyken her hafta bir ildeler. Meclis acılaşan kadar CHP’nin milletvekilleri de genel başkanı da durmuyor. Şuanda bir miting gözükmüyor. Mersin’den sonra görüştüğümde kendisi Kocaeli’de de yaparız demişti. Bundan sonraki süreci genel merkez karar verir. Biz istekliyiz” dedi. İl Teşkilatının anket çalışması yaptığını da belirten Yıldızlı, “2 anket firması ile anket çalışması yaptırıyoruz. Bunlar da eylül ayının ikinci haftasında elimizde olacak. Ciddi bir çalışma yapıyoruz. Eylül ayının ikinci haftasında bu doneler elimizde olur” dedi.

“MASADAN KİM ÇIKARSA NEFERİ OLACAĞIZ”

6’lı masadan isim açıklanacak Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentilerini açıklayan Yıldızlı, “Herkes kendi genel başkanın aday olmasını ister. Biz 6’lı masaya çok değer veriyoruz. Masadan kim çıkarsa biz bu masanın neferi olacağız. Seçim takvimi belirlenmeden adayın açıklanacağını düşünmüyorum. Seçim takvimi net değil. Seçim takvimi açıklansa hemen aksiyon alınır” şeklinde konuştu.