Gümüşhanespor’dan bizim çocuklara kanca

Kocaelispor’un bir birinden yetenekli gençlerine talipler gelmeye devam ediyor. Başarılı bir sezon geçiren Elit U-19 takımında 16 gol, 10 asistle oynayan kanat forvet Ufuk Birdal, 34 maça çıkan ve 3 gol, 9 asist yapan Berat Kartal ile santrfor Ömer Tuğ, 3. Lig 2. Grup takımlarından Gümüşhanespor resmen talip oldu. Bu futbolculara farklı kulüplerin de talip olduğu belirtildi. Öte yandan Denizalp Özdemir’e Belediye Derincespor’un, sol bek Yusuf Sarohan ve Furkan Uludaş’ın da BAL takımlarından Gebzespor’un ilgisi olduğu öğrenildi.
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# bir, ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.