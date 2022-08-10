10 Ağu 2022 - 09:49- Spor G: 10 Ağu 2022 - 09:51

Gümüşhanespor’dan bizim çocuklara kanca

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gümüşhanespor’dan bizim çocuklara kanca mask
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Kocaelispor’un bir birinden yetenekli gençlerine talipler gelmeye devam ediyor. Başarılı bir sezon geçiren Elit U-19 takımında 16 gol, 10 asistle oynayan kanat forvet Ufuk Birdal, 34 maça çıkan ve 3 gol, 9 asist yapan Berat Kartal ile santrfor Ömer Tuğ, 3. Lig 2. Grup takımlarından Gümüşhanespor resmen talip oldu. Bu futbolculara farklı kulüplerin de talip olduğu belirtildi. Öte yandan Denizalp Özdemir’e Belediye Derincespor’un, sol bek Yusuf Sarohan ve Furkan Uludaş’ın da BAL takımlarından Gebzespor’un ilgisi olduğu öğrenildi. 
# bir, ile, Kocaelispor

10 Ağu 2022 - 09:49 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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