10 Ağu 2022 - 09:50- Spor G: 10 Ağu 2022 - 09:51

Nida Başaran iyi yolda
Nida Başaran iyi yolda mask

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda yaklaşık 500 sporcu katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası yapıldı. Çekişmeli anlara sahne olan şampiyona ve seçmelere spor seveler de ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenler ve milli takıma seçilen sporcular belirlendi. Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın halka açık bölümü de yoğun ilgi görürken, Kızlar 1000 metrede Yıldızlar Yüzme Kulübü Sporcularından Nida Başaran 12 yaş kızlar kategorisinde kürsüde yer almasını bildi. 

 
# ile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Ağu 2022 - 09:50 - Spor

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