Miraç Şen’in yeni durağı Azerbaycan oldu

2011-2012 sezonunda Kocaelispor’da da görev alan genç ve yetenekli antrenör Miraç Şen, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Turan Tovuz Futbol Kulübü ile anlaştı. Azerbaycanlı teknik direktör Ayxan Abbasov’un ekibinde yer alan Miraç Şen, Fethiyespor, Hatayspor, Turgutluspor, Yeni Orduspor, Pazarspor, Bucaspor, Artvin Hopaspor ve 68 Aksarayspor’da da görev almıştı. 1987 doğumlu teknik adam Azerbaycan ekibi ile iyi bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.
# bir, ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.