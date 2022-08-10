Miraç Şen’in yeni durağı Azerbaycan oldu

2011-2012 sezonunda Kocaelispor’da da görev alan genç ve yetenekli antrenör Miraç Şen, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Turan Tovuz Futbol Kulübü ile anlaştı. Azerbaycanlı teknik direktör Ayxan Abbasov’un ekibinde yer alan Miraç Şen, Fethiyespor, Hatayspor, Turgutluspor, Yeni Orduspor, Pazarspor, Bucaspor, Artvin Hopaspor ve 68 Aksarayspor’da da görev almıştı. 1987 doğumlu teknik adam Azerbaycan ekibi ile iyi bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.