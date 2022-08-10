Ümit Şeker Moldova Dinamo Auto’da

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Ümit Şeker, Moldova Süper Lig takımı Dinamo Auto ile anlaştı. Genç yaşına rağmen oldukça donanımlı bir çalıştırıcı olan Ümit Şeker geride bıraktığımız sezon Çankırı BAL takımlarından 1074 Çankırıspor’un zorlu süreçte başına geçti. 7 hafta sonunda 16 gol atıp 8 gol yiyen Çankırı ekibi küçük çaplı bir mucizeye imza attı ve ligde kaldı. İlimizde çeşitli amatör takımlarda da iyi işlere imza atan genç çalışkan antrenör Dinamo ekibi ile başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti. İlk iki maçından beraberlikle ayrılan Dinamo Auto üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Rasheed Akanbi ve Diop’un formasını giydiği Sheriff ile oynayacak.