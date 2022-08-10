İlker Günay: Önce inanacaksın

Geride bıraktığımız sezon Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü’nde forma giydiği maçlarda Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olarak tarihe geçen ve bu sezon Belediye Derincespor’a transfer olan İlker Günay gazetemize konuştu. İlker, başarıya gidecek olan yolda inanmanın ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

BURANIN YABANCISI DEĞİLİM

5 sezon önce Derincespor AŞ’de oynadığını hatırlatarak sözlerine başlayan İlker şu şekilde konuştu: Kocaeli’ye ikinci gelişim. Derincespor AŞ’de de 2017’de oynamıştım. Sezon sonu düşmüştük, bizim için çok üzücü olmuştu. Buranın yabancısı değilim. Yine başka bir Derince takımı, Belediye Derincespor ile anlaşmak nasip oldu. Geçen sezon kalesini koruduğum Kırıkkale ile iki kez rakip olmuştuk. İki maç da ortadaydı. Derince’deki maçta hava sıcaktı, maç sentetik sahadaydı. Belediye Derince daha etkiliydi. Diri takımdı ve takımı çok beğenmiştim.

EN ÖNEMLİSİ KAZANMAKTI

Geçen sezon Kırıkkale’deki sezon benim için iyi geçti diyebilirim. Bir ara en az gol yiyen kaleciler arasında Derince’nin kalecisi Taha ile çekişiyordum. Ancak ben işin bu kısmına hiç bakmadım. Maçı kazanmak her şeyden değerliydi. Baktığınızda az gol yiyen kaleci olarak görülsem de bunu ben tek başıma sağlamadım. Takım olarak böylesi bir istatistiğe sahip olduk.

KAFA OLARAK HAZIR DEĞİLDİK

Ancak sonunu getiremedik. Demek ki az gol yemek seni hedefe ulaştırmıyor. Play-Off’a kalamadıktan sonra rakamların hiçbir önemi olmuyor. Kırıkkale geçen sezonun son maçında Karşıyaka’ya 7-4 yenildi. Bu maçta oynamadım çünkü tüm ipler Of’un elindeydi. Takım kafa olarak konsantre değildik. Hücumu çok düşündük ve 7 golün 6’sını kontra ataktan yedik. Enteresan bir maçtı.

OF ARADAN SIYRILDI

Karşılıklı oynadığım arkadaşlarım var sadece İlker ile 12 sezon önce Bayrampaşa’da aynı takımda forma giydim. Geçen sezon Play-Off’a ya biz ya da Derince kalır diyordum. Of aradan sıyrıldı. Darısı bu sezon inşallah. Grubumuzda favori görünen takımlar var. Ancak maç sahada kazanılıyor. O gün daha çok inanan ve isteyen galibiyete daha yakın olur. Futbolda doğru olan şu… İnanmazsan bu iş olmaz. Önce inanacaksın.