Suadiyespor yeni sezona merhaba dedi

Süper Amatör Lig takımlarından Kartepe temsilcisi Suadiyespor, 2022-2023 futbol sezonunun ilk antrenmanını yaptı. Yeşil Beyazlıların kendi tesislerinde yapılan antrenmanda kulüp yönetimi hazır bulundu.

TAKIM GÜNGÖR SEMER’E EMANET

Süper Amatör Lig'de iddialı bir kadro kurarak sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Suadiyespor, sezonun ilk çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Güngör Semer, yardımcı antrenör Nuri Başaran ve altyapıdan sorumlu Nuri Adıgüzel nezaretinde yapılan çalışmalar ile yeşil beyazlılar sezona merhaba dedi.

YÖNETİM HAZIR BULUNDU

Kulübün kendi tesisleri olan Sinan Sipahi Spor Kompleksinde toplanarak sezona merhaba diyen Suadiyespor'da kulüp başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu yönetim kurulu üyeleri Mahmut Buğdaycı, Refik Vural, Ali Çevikel, Köksal Yılmaz, İbrahim Tanrıkulu, Şahin Çuhadar da idmanı takip etti.

BAŞARI DİLEĞİ

Yönetim Kurulu ile birlikte sezonun ilk antrenmanda takımla birlikte olan kulüp başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu yeni sezon ile ilgili "Takımımız Suadiyespor 2022-2023 sezonuna yapılan ilk çalışma ile merhaba dedi. Başta teknik sorumlularımız Güngör Semer, Nuri Başaran ve Nuri Adıgüzel'e futbolcu kadromuza güveniyor başarılar ile dolu kazasız, sakatlıksız geçecek bir sezon olmasını diliyorum" dedi.