Mustafa Akbaş Alikahyaspor’da

İlimizin başarılı futbolcularından Mustafa Akbaş bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alikahyaspor ile anlaştı. Petrol Spor U-19 akademi liglerinde 39 maça çıkan, 4 gol atan ve 18 de asist yapan etkili futbolcu, Doğantepespor’un Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e geride bıraktığımız sezon ise Seka Doğanspor’un 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselmesinde ciddi katkı sağladı. Alikahya ekibi Mustafa Akbaş’ın transferi ile ofans hattını iyice güçlendirdi.