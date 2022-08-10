Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Cankat Ezgi yeni sezonda Yalova Süper Amatör Lig takımlarından Çiftlikköy’de forma giyecek. Futbola Derbentspor’da başlayan Cankat, Kocaelispor’da 1 sezonu profesyonel olmak üzere toplam 4 sezon oynadı. Ardından sırası ile İstanbul Feriköy, Çamçukurspor, Sapancaspor, Yalova Armutlu, Sakarya Kırkpınar, Kartepe Belediye, Kandıra Gençlerbirliği, Derbent, Altınova Belediyespor ve son olarak Derincespor AŞ’de oynayan Cankat, 2 kez Kocaeli’de 1’er kez de Sakarya ve Yalova’da şampiyonluklar yaşadı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen başarılı futbolcu yeni takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Öte yandan Yalova Çiftlikköy Belediyespor’un 2 ya da 3 İzmitli futbolcuyu da daha kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.