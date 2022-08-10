Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Cankat Ezgi yeni sezonda Yalova Süper Amatör Lig takımlarından Çiftlikköy’de forma giyecek. Futbola Derbentspor’da başlayan Cankat, Kocaelispor’da 1 sezonu profesyonel olmak üzere toplam 4 sezon oynadı. Ardından sırası ile İstanbul Feriköy, Çamçukurspor, Sapancaspor, Yalova Armutlu, Sakarya Kırkpınar, Kartepe Belediye, Kandıra Gençlerbirliği, Derbent, Altınova Belediyespor ve son olarak Derincespor AŞ’de oynayan Cankat, 2 kez Kocaeli’de 1’er kez de Sakarya ve Yalova’da şampiyonluklar yaşadı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen başarılı futbolcu yeni takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Öte yandan Yalova Çiftlikköy Belediyespor’un 2 ya da 3 İzmitli futbolcuyu da daha kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.