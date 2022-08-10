10 Ağu 2022 - 09:54- Spor G: 10 Ağu 2022 - 09:55

Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti
Yalova Çiftlikköy, Cankat Ezgi’yi transfer etti mask

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Cankat Ezgi yeni sezonda Yalova Süper Amatör Lig takımlarından Çiftlikköy’de forma giyecek. Futbola Derbentspor’da başlayan Cankat, Kocaelispor’da 1 sezonu profesyonel olmak üzere toplam 4 sezon oynadı. Ardından sırası ile İstanbul Feriköy, Çamçukurspor, Sapancaspor, Yalova Armutlu, Sakarya Kırkpınar, Kartepe Belediye, Kandıra Gençlerbirliği, Derbent, Altınova Belediyespor ve son olarak Derincespor AŞ’de oynayan Cankat, 2 kez Kocaeli’de 1’er kez de Sakarya ve Yalova’da şampiyonluklar yaşadı. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen başarılı futbolcu yeni takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Öte yandan Yalova Çiftlikköy Belediyespor’un 2 ya da 3 İzmitli futbolcuyu da daha kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.
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10 Ağu 2022 - 09:54 - Spor

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