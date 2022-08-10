Sarıca: Fethiye Caddesinin F’sini bilmeyenlere, tüm harflerini öğrettik çok şükür

İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in Başkan Hürriyet’i hedef alan açıklamasına cevap vererek “Ne mutlu ki Fethiye Caddesi’ni bizim sayemizde hatırlayanlar var. 30 küsur yıldır Fethiye Caddesinin F’sini bilmeyenlere, tüm harflerini öğrettik çok şükür.” dedi.

“FERYAT FİGAN HALİNDE BİZE SALDIRIYOR”

Başkanvekili Sarıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarca Fethiye Caddesi’nin sorunlarına kulak tıkayan, köhnemiş alt yapısı akıllarına gelmeyen, gelse de umursamayanlar; biz düzeltelim deyince feryat figan halinde bize saldırıyor. "Ne koparsak kârdır" mantığıyla kirli siyaset yapanların muhalefeti de bu kadar oluyor işte."

“GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İNCELEMEYİ ÇOK İYİ İDRAK EDEMEMİŞ”

AKP’li ilçe Başkanı Sayın Ali Güney, bizim orada sabah 07.30’da gerçekleştirdiğimiz incelemeyi çok iyi İDRAK EDEMEMİŞ, Fethiye Caddesi’nin peyzaj ve taş döşemelerini yüzlerce insan varken inceleme fırsatı bulamayacağımızı ANLAMAMIŞ, neden sabahın erken saatlerini seçtiğimizi AKLI ALMAMIŞ.

“GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ”

7.30’da başladığımız incelemede, hem çalışmaları denetleme turumuzu rahatlıkla tamamladık hem de saat 11.00 sularında dükkanlarını açan esnaflarımızla çayımızı da içtik, çalışmalar hakkında fikirlerini de aldık. Böyle ucuz siyasetlerle; yok efendim korktular da sabahın köründe çıktılar, yok efendim kepenk açmadan gittilere bu milletin karnı tok. O yüzden geçiniz efendim bunları. Bu kentin yararına iki kelam edin de vatandaşa hayrınız dokunsun. Aksi halde gölge etmeyin başka ihsan istemez.” ifadelerini kullandı.