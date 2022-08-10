10 Ağu 2022 - 09:56- Spor G: 10 Ağu 2022 - 09:57

Berat Özdemir'li Al İttifak, Sapanca’ya Al Khaleej ile karşılaşacak
Berat Özdemir'li Al İttifak, Sapanca’ya Al Khaleej ile karşılaşacak mask

Trabzonspor’dan Suudi Arabistan Süper Lig takımlarından Al İttifak’a transfer olan Berat Özdemir yeni takımı ilk maçına çıkıyor. Al İttifak’ın rakibi aynı ülkeden Al Khaleej olacak. Sapanca Kırkpınar Stadı’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Bu karşılaşmayı izlemek için ilimizden Trabzonsporlu taraftarların da Sapanca’ya gideceği öğrenildi.

TOPUK YAYLASI’NDAN KARTEPE’YE GEÇECEKLER

Takımı ile bugünkü antrenmanın ardından vedalaşan Berat Demir, Trabzon ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 2.5 milyon dolar bonservis kazandırdı. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde ise 2.5 milyon doları aşan kısmın yüzde 15’i de Trabzonspor’a ödenecek. Düzce Topuk Yaylası’nda kamp yapan Al İttifak bugünden (Çarşamba) itibaren Kartepe’ye yerleşecek.
# bir, ardından, Kartepe, ile

10 Ağu 2022 - 09:56 - Spor

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