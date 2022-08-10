Berat Özdemir'li Al İttifak, Sapanca’ya Al Khaleej ile karşılaşacak

Trabzonspor’dan Suudi Arabistan Süper Lig takımlarından Al İttifak’a transfer olan Berat Özdemir yeni takımı ilk maçına çıkıyor. Al İttifak’ın rakibi aynı ülkeden Al Khaleej olacak. Sapanca Kırkpınar Stadı’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Bu karşılaşmayı izlemek için ilimizden Trabzonsporlu taraftarların da Sapanca’ya gideceği öğrenildi.
TOPUK YAYLASI’NDAN KARTEPE’YE GEÇECEKLER
Takımı ile bugünkü antrenmanın ardından vedalaşan Berat Demir, Trabzon ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 2.5 milyon dolar bonservis kazandırdı. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde ise 2.5 milyon doları aşan kısmın yüzde 15’i de Trabzonspor’a ödenecek. Düzce Topuk Yaylası’nda kamp yapan Al İttifak bugünden (Çarşamba) itibaren Kartepe’ye yerleşecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.