Yol Bakım Timi kentin yollarını nakış gibi işliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kentin her noktasına dokunmaya devam ediyor. Sakıp Sabancı ve Ömer Türkçakal caddelerinde yol kenarlarındaki korkulukları boyayan Yol Bakım Timi, Alikahya’da bozulan parkelerin tamiratını yaparak gerek görsel gerekse estetik dokunuşlarla kentin yollarını nakış gibi işliyor.
HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHELE
Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yapım ve tamirat, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veren Yol Bakım Timi, hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.
BOZUK YOL VE KALDIRIM BIRAKMIYOR
Kent genelinde yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki ve kaldırımlardaki kısmi bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, Kocaeli’nde bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.