İzmit Belediyesi ürettiğini halkla paylaşıyor

Üreten belediye anlayışı ile hareket eden İzmit Belediyesi, toprağın nimetlerinden yararlanmayı sürdürüyor. İzmit Belediyesi’nin üretim projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı yine kentin dört bir yanında vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Üretilen ürünleri halk ile paylaşmaya devam İzmit Belediyesi’nde Çınar Ekibi, Yenimahalle Muhtarlığı önünde kurduğu stant ile Tarımsal Uygulama Bahçesi’nden hasat edilen yaklaşık 350 kilogram biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye, salatalık gibi ürünleri vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar, her fırsatta kendilerini düşünen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür etti.