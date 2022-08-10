10 Ağu 2022 - 10:09- Ekonomi G: 10 Ağu 2022 - 10:11

Motorine önce indirim sonra zam

Bu gece yarısından itibaren motorine zam geliyor. Dün gece motorine indirim gelmişti.
Motorine önce indirim sonra zam mask

Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti
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10 Ağu 2022 - 10:09 Kocaeli- Ekonomi

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