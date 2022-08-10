Motorine önce indirim sonra zam

Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti