Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Pişmaniyeciler Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda tartışan iki grup kavgayı sokağa taşıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Alkollü olduğu öne sürülen şahıslar, olaya müdahale eden polis ekiplerine de mukavemet gösterdi. Takviye ekiplerinde bölgeye gelmesiyle kavga ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
10 Ağu 2022 - 12:22- Asayiş Güncelleme: 10 Ağu 2022 - 12:31
Alkollü iki grup birbirine girdi
İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında kavga çıktı. Şahıslar arasındaki kavga ekipler tarafından güçlükle ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.