Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Seyitaliler mahallesi 142 Ada, 142 Parsel, Taşınmaz toprak yapısı Itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, orta derin profilli, organik maddeca yeterli düzeyde olup, orta eğimli yapıdadır. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup Marjinal l1. Sınıf Kuru Tarım arazisidir. Söz konusu taşınmazın Kadastrol yola cephesi vardır. Etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. Yerleşime nispeten yakın konumdadır.
10 Ağu 2022 - 12:25- Gündem Güncelleme: 10 Ağu 2022 - 12:28
Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.