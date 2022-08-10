10 Ağu 2022 - 12:25- Gündem G: 10 Ağu 2022 - 12:28

Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Seyitaliler mahallesi 142 Ada, 142 Parsel, Taşınmaz toprak yapısı Itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, orta derin profilli, organik maddeca yeterli düzeyde olup, orta eğimli yapıdadır. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup Marjinal l1. Sınıf Kuru Tarım arazisidir. Söz konusu taşınmazın Kadastrol yola cephesi vardır. Etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. Yerleşime nispeten yakın konumdadır.

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10 Ağu 2022 - 12:25 - Gündem

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