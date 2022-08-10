10 Ağu 2022 - 12:27- Gündem G: 10 Ağu 2022 - 12:29

Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Karaağaç mahallesi/köyü 103 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde, killi tınlı toprak yapısına sahip, %0-2 eğimli, Mutlak 1. Sınıf Kuru Tarım Arazisi olup, dereye cepheli ve yerleşim yerine nispeten yakın konumdadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

10 Ağu 2022 - 12:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.970.410 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem mask
İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem
Çocuk gündüz bakımevi yapım işi ihale edilecek mask
Çocuk gündüz bakımevi yapım işi ihale edilecek
Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 6295 m² tarla mahkemeden satılık
KOTO’da Kampüs Özel Okullar İstişare Toplantısı yapıldı mask
KOTO’da Kampüs Özel Okullar İstişare Toplantısı yapıldı
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL