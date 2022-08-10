Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Karaağaç mahallesi/köyü 103 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde, killi tınlı toprak yapısına sahip, %0-2 eğimli, Mutlak 1. Sınıf Kuru Tarım Arazisi olup, dereye cepheli ve yerleşim yerine nispeten yakın konumdadır.

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