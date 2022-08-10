Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Karaağaç mahallesi/köyü 103 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde, killi tınlı toprak yapısına sahip, %0-2 eğimli, Mutlak 1. Sınıf Kuru Tarım Arazisi olup, dereye cepheli ve yerleşim yerine nispeten yakın konumdadır.
10 Ağu 2022 - 12:27- Gündem Güncelleme: 10 Ağu 2022 - 12:29
Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 7463 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.