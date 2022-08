Fuar Merkezi’nin yıkımına 14 teklif

Geçtiğimiz yıl yaşanan kar yağışı sonrası çatısını bir kısmı çöken İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi için yıkım kararı alınmıştı. Çalışmaların bir süre önce başladığı fuar merkezinde Büyükşehir Belediyesine bağlı müdürlükler ihtiyaçları olan parçaları almıştı. Merkezin etrafında bulunan saçların büyükşehir belediyesi tarafından sökülmesi sonrası hurda karşılığı yıkım ihalesi yapıldı. Ömer Türkçakal Bulvarı'nda yer alan İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nin hurda karşılığında yıkımına ilişkin açılan ihale, bugün Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi.

MUHAMMEN BEDEL 2 MİLYON 100 BİN TL

Yaklaşık 2 bin metrekare betonarme bina ile yaklaşık 22 bin metrekare montajlı haldeki çelik çatının yıkımı ve aynı parselde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 260 metrekare konteyner yapının satılmasını içeren ihalenin muhammen bedeli ise 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kapalı teklif usulüne göre yapılan ihaleye 14 firma katıldı. İhalenin komisyon başkanlığını ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu gerçekleştirdi.

14 FİRMA KATILDI

İhaleye; Yılmazlar Hurdacılık Geri Dönüşüm A.Ş. adına Turgut Yılmaz, Arçev Geri Dönüşüm Metal San. Ltd. Şti. Adına Onur Benli, Real Nakliyat İnşaat Ltd. Şti. Adına Recep Satık, Demirbilek Geri Dönüşüm Hurdacılık adına Mehmet Demirbilek, Andok Şimşekler Ticaret adına Aslan Şimşek, Arslan Can Serdar Tic. Ltd. Şti. adına Murat Serdar, Nova Geri Dönüşüm İnşaat Ltd. Şti. Adına Bünyamin Ülger, Yunus Geri Dönüşüm adına Yunus Geçili, Yiğit Metal adına Erdem Kula, Tuğrul Metal adına Doğu Yılmaz Tuğrul, Cemay Metal Geri Dönüşüm Ltd Şti. adına Aykut Çelik, Esser Yıkım İnşaat adına Muhlis Ateş, Mht İnşaat adına Mehmet Hakan Tektaş, Dekor 200 adına ise Ekrem Özgenç katıldı.

TEKLİFLER KAPALI ZARFTA SUNULDU

Kapalı usulle gerçekleştirilen ihalede; Yılmazlar Hurdacılık 3 milyon 10 bin TL, Arçev Geri Dönüşüm 6 milyon 210 bin TL, Real Nakliyat Gıda 2 milyon 999 bin TL, Demirbilek 3 milyon 105 bin TL, Andok 3 milyon 100 bin TL, Arslan Can Serdar firması 6 milyon 225 bin TL, Nova Ekipman 2 milyon 450 bin TL, Yunus Geri Dönüşüm 4 milyon 655 bin TL, Yiğit Metal 4 milyon 999 bin 500 TL, Tuğrul Metal 4 milyon 999 bin 750 TL, Cemay Metal 3 milyon 615 bin TL, Esser Yıkım 5 milyon TL, MHT İnşaat 3 milyon 269 bin TL Dekor 2000 ise 6 milyon 200 bin TL teklif sundu.

AÇIK ARTTIRMAYA DÖNDÜ

En yüksek teklifi sunan 3 firma olan Dekor 2000, Arslan Can Serdar ve Arçev firmaları ile açık artırma usulü teklife geçildi. Toplamda üç tur süren tekliflerde; Arçev firması ilk turda çekilirken, Dekor 2000 firması 6 milyon 229 bin TL teklifle ikinci turda çekildi. Arslan Can Serdar firması üçüncü turda 6 milyon 230 bin TL’lik bedelle en yüksek teklifi sunan firma oldu.