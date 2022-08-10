10 Ağu 2022 - 13:35- Spor G: 10 Ağu 2022 - 13:36

Rakip Ankaraspor
Rakip Ankaraspor mask

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Kocaelispor bu etaptaki ilk antrenman maçını 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor ile oynayacak. Bolu Von Resort Otel sahasındaki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil siyahlılar 14, 16 ve 18 Ağustos’ta da antrenman maçları yapacak. 16’sındaki rakip Erokspor, 18’indeki rakip ise Çorum Futbol Kulübü olacak. 14 Ağustos Pazar günkü rakip ise programda bir değişiklik olmazsa Çatalcaspor ile Bolu Termal Otel sahasında saat 16.00’da başlayacak.
# bir, ile, Kocaelispor

10 Ağu 2022 - 13:35 - Spor

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