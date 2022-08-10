Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.3 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan, mayıs ayına göre 0.3 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. Burada da geçen yıla göre 2.1 puan, aylık bazda 1.7 puanlık iyileşme olduğu görüyoruz” dedi.
“ÇALIŞABİLİR NÜFUS 79 BİN KİŞİ ARTMIŞ”
Mayıs itibariyle 30 milyon 912 bin kişiye ulaşan toplam istihdam sayısında haziran ayında 46 bin kişilik gerileme olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda mayıstan hazirana çalışabilir nüfus 79 bin kişi artarken, işgücüne katılanlar 182 bin kişi gerilemiş. Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışları bekleyeceğimiz dönemde aylık bazda 43 bin kişilik gerileme ise dikkat çekici. Haziran itibariyle toplam istihdam sayısının 30 milyon 866 bin kişi olduğunu görüyoruz. Burada tabii, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.