Vatan Partisi’nde “NATO’dan Çıkalım” kampanyası

Vatan Partisi İl Başkanlığı'nca, ilçe başkanları ve üyelerin katılımı ile “NATO'dan Çıkalım” kampanyası gündemiyle bir toplantı yapıldı. Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Bürosu'ndan İlyas Gümrükçü'nün de katıldığı toplantı sonrasında; Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun (MKK) temmuz ayı başında aldığı, tüm il ve ilçelerde 2023 seçim dönemine dek sürdürülmesi hedeflenen “NATO'dan Çıkalım Kampanyası”nın ilimizde de düzenlendi. Cumhuriyet Bulvarı Sabri Yalım Parkı karşısında kurulan imza masasında, İl Başkanı Yalçın Arslan basın açıklaması gerçekleştirdi.

“HRANT DINK'I VE NICELERINI KATLETTI”

Başkan Arslan yaptığı basın açıklamasında, “NATO demek, ABD demek. NATO demek, Gladyo üzerinden ABD'nin denetimine girmek demek.NATO demek, ABD'nin dolar saltanatı demek. NATO Türkiye'ye ne getirdi? Faili meçhul cinayetler, katliamlar, darbeler getirdi. Devletimizin içine yerleştirdiği Gladyo ile tertipler, suikastlar getirdi. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, 1 Mayıs 1977'de ülkemizi kana buladı. Madımak'ta canlarımızı ateşe verdi, Başbağlar'da köylümüzü kurşuna dizdi. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de darbeler, işkenceler yaşattı. Demokrasiyi rafa kaldırdı. Doğan Öz'ü, Uğur Mumcu'yu, Eşref Bitlis'i, HrantDink'i ve nicelerini katletti. Ergenekon-Balyoz tertipleriyle Türk ordusunu hapsetti, Vatan Partisi'ni yok etmek istedi. 15 Temmuz'da FETÖ Gladyosu eliyle darbe yapmaya, Türkiye'yi esir almaya yeltendi. Canlı bomba saldırıları, terör eylemleri yaptı. Türkiye'yi üretimden kopardı, sıcak para ile denetledi, yüksek faiz cenneti yapıp borçlandırdı” dedi.

“ÇARŞI-PAZAR UCUZLASIN”

Açıklamasını sürdüren Arslan, “PKK'ya on binlerce tır silah verdi, vermeye de devam ediyor. Güneyimizde sözde Kürdistan adı altında bir PKK devleti kurmaya çalışıyor. Yunanistan'ı koca bir ABD üssüne çevirdi, namluları Türkiye'ye doğrultuyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi işgal tatbikatları yapıyor. Komşularımıza güven verelim, ucuz yakıta kavuşalım. NATO'nun mazotu, benzini, doğal gazı yok ama komşularımızın var. Çarşı-pazar ucuzlasın. Sanayicimiz, çiftçimiz rahat nefes alsın. Ekonomimiz şahlansın. Dolar saltanatına son verelim, üretim devrimini başaralım. Gümrüklerimizi yeniden yükseltip, yerli üreticimizi koruyalım. Terör örgütlerinin kökünü kazıyalım. PKK koridorunu tarihe gömelim” ifadelerini kullandı.