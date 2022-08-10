Aras: Erbakan hocamız gibi olamazsınız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, geçmiş yıllarda kendisinin de genel başkanlığını yaptığı Özçelik İş Sendikası’nın Genel Kurulu’na katıldı.

“ADAM GİBİ ADAM OLAMAZSINIZ”

Kürsüden iktidarı eleştiren Aras, “Atatürk’ ü görmedim ama 11 Cumhurbaşkanının, 31 Başbakanın icraatını gördüm. Başbakanın, bakanların darağacına asıldıklarını gördüm. İki darbe, iki muhtıra, bir darbe teşebbüsü gördüm. Arkama bakınca bütün milletin arkasından dua ettiği tek adam olarak Erbakan’ ı görüyorum. Benim gibi belediye başkanı olabilirsiniz, milletvekili, bakan, devlet başkanı olabilirsiniz ama Erbakan hocamız gibi adam gibi adam olamazsınız” dedi.