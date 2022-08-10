10 Ağu 2022 - 13:40- Siyaset G: 10 Ağu 2022 - 13:41

Aras: Erbakan hocamız gibi olamazsınız

Özçelik İş Sendikası’nın Genel Kurulu’nda konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Milletvekili, bakan, devlet başkanı olabilirsiniz ama Erbakan hocamız gibi adam gibi adam olamazsınız” dedi.
Aras: Erbakan hocamız gibi olamazsınız mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, geçmiş yıllarda kendisinin de genel başkanlığını yaptığı Özçelik İş Sendikası’nın Genel Kurulu’na katıldı.

“ADAM GİBİ ADAM OLAMAZSINIZ”

Kürsüden iktidarı eleştiren Aras, “Atatürk’ ü görmedim ama 11 Cumhurbaşkanının, 31 Başbakanın icraatını gördüm. Başbakanın, bakanların darağacına asıldıklarını gördüm. İki darbe, iki muhtıra, bir darbe teşebbüsü gördüm. Arkama bakınca bütün milletin arkasından dua ettiği tek adam olarak Erbakan’ ı görüyorum. Benim gibi belediye başkanı olabilirsiniz, milletvekili, bakan, devlet başkanı olabilirsiniz ama Erbakan hocamız gibi adam gibi adam olamazsınız” dedi.
# bir, başkanı

10 Ağu 2022 - 13:40 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.970.410 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vatan Partisi’nde “NATO’dan Çıkalım” kampanyası mask
Vatan Partisi’nde “NATO’dan Çıkalım” kampanyası
Aras: Erbakan hocamız gibi olamazsınız mask
Aras: Erbakan hocamız gibi olamazsınız
Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu, o engelli bireyi Başkan Ellibeş buldu mask
Miting alanındaki fotoğrafı çok konuşulmuştu, o engelli bireyi Başkan Ellibeş buldu
CHP Derince için geçici yönetim kuruluna önerilen isimler belirlendi mask
CHP Derince için geçici yönetim kuruluna önerilen isimler belirlendi
Ellibeş ve yönetimi Kocaeli’ye teşekkür etti mask
Ellibeş ve yönetimi Kocaeli’ye teşekkür etti
Baş: Batıla karşı açılan bir hak bayrağıdır mask
Baş: Batıla karşı açılan bir hak bayrağıdır
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL