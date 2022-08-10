İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan ve 4 Ağustos tarihinde bir işçinin pres makinesine sıkışarak can verdiği fabrikada, sendikalaşmak istedikleri için işten çıkarılan 86 işçi 3 aydır eylem yapıyor. İşçiler, fabrika içerisinde çok fazla kaza yaşandığını ve bunlara herhangi bir önlem alınmadığını iddia ediyor.

“86 ARKADAŞIMIZ İŞTEN ÇIKARTILDI”

2018 yılından beri Asen Metal firmasında çalıştıklarını ve bu yılın başlangıcı itibariyle sendikalı olmaya karar verdiklerini söyleyen Emre Baki (38), “İçerideki ağır çalışma şartları, düşük ücretler, iş bilmeyen insanlarla iş yapmaya çalışırken geçen yıl kaybettiğimiz bir arkadaşımızla birlikte geçen gün bir arkadaşımızı daha kaybettik. Bu ikinci oldu. Bunların yaşanma sebebi şu; işçilerin içeride iş bilmeden, iş eğitimi almadan, hemen işe başlasın kafa tarzıyla burada eski olan işçilerin bu duruma isyan etmesi ve sendikalı olarak çalışmayı istedikten sonra 86 arkadaşımız işten çıkartıldı. 3 aydır direnişteyiz” dedi.