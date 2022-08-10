İYİ Partili Yaşar: “Kendi yandaşlarını mı almayı planlıyorlar?”

Kocaeli’nin nüfusunun 2 milyonu geçmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin norm kadro sayılarını da artırmıştı. Bu artıştan hareketle yaklaşık hali hazırda çalışan ve şartları tutan yaklaşık 1300 Belde AŞ personelinin, kadrosuna sözleşmeli memur olarak geçmesi bekleniyor. Yeni alınacak sözleşmeleri memurların işe alınma süreci merak konusu oldu. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Avukat Bahadır Yaşar, süreç ile ilgili bazı önemli noktalara değinerek işe alım süreci hakkında Büyükşehir Belediyesine bir takım sorular yöneltti.

2 BİN MEMUR KADROSU

Yaşar konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin nüfusu 2 milyonu geçtiği için geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2000 tane sözleşmeli memur kadrosu açtı. Genel Sekreter Gündoğdu lise ve ön lisans mezunlarının sözleşmeli kadroya alınamayacağını açıkladı. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok.

“İKTİDAR VE YAVRU İKTİDARIN ELEME USULÜNE GÖRE Mİ OLACAK?”

Şimdi asıl sorulması gereken bu 2000 personel hangi şartlara ve standartlara göre sözleşmeli memur kadrosuna alınacak? Liyakat esaslarına bakılarak iktidar ve yavru iktidarın eleme usulüne göre mi olacak, yoksa yıllardır belediye iştirakleri bünyesinde görev bilinci ile işini yapana mı verilecek bu kadrolar? 2007 yılında işçi kadrosundan sözleşmeli kadroya alınmayan işçi personellerin hakları ne olacak bu sefer sözleşmeli kadroya alınabilecekler mi?

“HAKLARI OLAN MAAŞLARINI ALABİLECEKLER Mİ?”

Yıllardır gece gündüz demeden izinlerini bile kullanamadan kentine hizmet etmek için çalışan işçi kadrosundaki personellerin maaşları maalesef memur veya sözleşmeli memura göre çok daha düşük kalmaktadır. Şimdi bu arkadaşlar sözleşmeli memur yapılmayacaksa bu arkadaşlara ‘görevinizi bırakın gidin mi’ denmek istenmektedir?Tüm önemli projelerde görev alan işçi kadrosundaki personellerimizin maaşları sözleşmeli veya memur gibi yükseltilecek hakları olan maaşlarını alabilecekler mi?

“KENDİ YANDAŞLARINI MI İŞE ALMAYI PLANLIYORLAR”

Bir şirkette bile kıdem ataması yapılırken tecrübeye ve geçmişe bakılır 2007 yılından beri işçi kadrosundaki arkadaşları sözleşmeli kadroya almayıp yeni mezun arkadaşları müdür veya daire başkanı yapmak ne kadar doğrudur? İktidar partisi bu sözleşmeli memur atamaları ile düşen oylarını kurtarmak için kadro yaratıp kendi yandaşlarını belediye bünyesinde işe almayı mı planlamaktadır? Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a sesleniyorum: Bu yaklaşık 2000 tane sözleşmeli memur kadrosuna alınacak kişilerin neye göre, hangi liyakat usulüne göre kadroya alındığını kent kamuoyu ile açıklaması elzem bir durumdur.”