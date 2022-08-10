10 Ağu 2022 - 14:10- Asayiş G: 10 Ağu 2022 - 14:12

Ormanlık alanda yangın çıktı

Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ormanlık alanda yangın çıktı mask

Yangın, Gebze Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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10 Ağu 2022 - 14:10 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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