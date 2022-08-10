Kartepe Hacı Edibe Camii ibadete açıldı

Kartepe Belediyesi ve hayırsever iş insanı Eşref Ayad’ın desteği ile Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta yapımı tamamlanan Hacı Edibe Camii törenle ibadete açıldı. Programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

2 ADET SINIF KURS YERLERİ

Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta yapılan Hacı Edibe Camii, 170 metre kare alan üzerinde iki kat olarak inşa edildi. Toplam 1300 metre kare alana sahip olan camii de imam odası, 2 adet sınıf kurs yerleri, erkek ve kadınlar için şadırvanların yanı sıra imam Lojmanı ’da yer almaktadır.

“HEM İLMİ HEM DE DİNİ BİLGİLER ALINACAK”

Açılışta konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Belediyeler insanların yaşamlarını, hayatlarını kolaylaştıran, hizmet getiren kurumlardır. Birçok alanda hizmetler yapmaktayız. Bu camimiz de mahallemizin hayatını kolaylaştıracak olmasının yanı sıra, evlatlarımızın hem ilmi hem de dini bilgileri alabilecekleri bir yer olacaktır. Burada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Belediye olarak her zaman desteğimiz devam edecektir " dedi.