Kartepe Hacı Edibe Camii ibadete açıldı

Kartepe Belediyesi ve hayırsever iş insanı Eşref Ayad’ın desteği ile Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta yapımı tamamlanan Hacı Edibe Camii törenle ibadete açıldı. Programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
2 ADET SINIF KURS YERLERİ
Acısu Mahallesi Alkan Sokak’ta yapılan Hacı Edibe Camii, 170 metre kare alan üzerinde iki kat olarak inşa edildi. Toplam 1300 metre kare alana sahip olan camii de imam odası, 2 adet sınıf kurs yerleri, erkek ve kadınlar için şadırvanların yanı sıra imam Lojmanı ’da yer almaktadır.
“HEM İLMİ HEM DE DİNİ BİLGİLER ALINACAK”
Açılışta konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Belediyeler insanların yaşamlarını, hayatlarını kolaylaştıran, hizmet getiren kurumlardır. Birçok alanda hizmetler yapmaktayız. Bu camimiz de mahallemizin hayatını kolaylaştıracak olmasının yanı sıra, evlatlarımızın hem ilmi hem de dini bilgileri alabilecekleri bir yer olacaktır. Burada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Belediye olarak her zaman desteğimiz devam edecektir " dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.