Bilgi Köprüsü'nden YKS’de derece yapan öğrencilere ödül

Eğitimde 19 yıllık tecrübeye sahip Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi genel kurul toplantısı düzenledi. Öğretmenlerle yapılan toplantı kahvaltıyla başladı ve gelecek yılın planlamaları yapıldı. Açıldığı günden beri kitlesel başarılarıyla dikkat çeken Üniversite Hazırlık Kursları güçlü öğretmen kadrosuyla bir araya gelip yol haritasını belirledi. 20. yıl için hazırız mesajı verildi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursları yine rekora imza attı. Bilgi Köprüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz; YKS-2022'de derece yapan öğrencilerinin başarılarını ödülsüz bırakmadı.

İLK BİNDE 50 DERECE

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, YSK’deki başarılarına bir yenisini ekledi. Her yıl bir önceki yılı katlayarak YKS sonuçlarında zirvede yer alan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’ndan 2 öğrenci, Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer aldı. İlk yüzde 10, ilk binde ise 50 dereceyle muhteşem bir başarıya imza attı.

ÖDÜLLERİNİ KORKMAZ’DAN ALDILAR

2022-2023 eğitim-öğretim yılı genel kurul toplantısı sonrası derece yapan öğrencilere tören düzenlendi. İlk binde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Ali Korkmaz’dan aldı. Korkmaz, öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ederken yılların verdiği tecrübe ve sıkı takiple yıllardır devam eden başarılarını sürdüklerini belirtti.