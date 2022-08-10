Gündoğdu: Büyükşehir ekipleri şiddetli yağışlara karşı hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kocaeli genelinde sağanak yağış uyarısının ardından Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kent genelinde gerekli tedbirleri alan, günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlatan Büyükşehir, Kocaeli genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışta 763 kişilik ekiple onlarca noktada görev başında olacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Olası şiddetli yağışların vatandaşımızı etkilememesi için hazırız’’ dedi.

BÜYÜKŞEHİR TÜM EKİPLERİYLE SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yapılan sağanak yağış uyarısının ardından tüm ekipleriyle hazırlıklarına başladı. Büyükşehir’e bağlı İSU, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Alo 153 personelleri teyakkuza geçirildi. Marmara Bölgesi’nde beklenen ve ilimizi de etkisi altına alacak sağanak yağıştan Kocaeli’de yaşayanların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirler alındı. İSU ekipleri günler öncesinden kent genelinde mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlattı.

YILDIRIM VE DOLU UYARISI

Büyükşehir’in de sosyal medya hesaplarından paylaştığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi; 11.08.2022 Perşembe günü 03.00-21.00 saatleri arası Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul’un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 km/m2 üzeri) olması beklenmektedir. Sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.’’