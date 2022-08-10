İGSAŞ, Kocaeli’ne yatırım yapmaya devam edecek

Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasında yer alan İGSAŞ, yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürecek. Kocaeli medyasıyla bir araya gelen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, 51 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisi ve tarımının gelişmesi için yatırıma ve üretime devam edeceklerini söyledi. Basın buluşmasına İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal’ın yanı sıra Kocaeli Fabrika Direktörü Kutay Durna ve İGSAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Elif Sekitmez katıldı.

Türkiye’nin birçok yerinde üretim ve depolama tesisleri olduğunu ancak İGSAŞ’ın ana üssünün Kocaeli ve Kütahya’da bulunduğunu belirten İlkay Ünal, “2004 yılında yapılan özelleştirmeyle beraber İGSAŞ, Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine geçti. O günden bu yana İGSAŞ resmen kabuk değiştirdi ve şu anda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 100’e girdi. Yeni yatırım planlarımız var; gelişmeye, büyümeye devam edeceğiz. Globalleşme elbette önemli ama bizim önceliğimizi ülkemiz oluşturuyor”dedi.

İGSAŞ bünyesinde 750 kişinin istihdam edildiğini belirten Ünal, “Şu anda ülkemizin 3-4 noktasında yeni yatırımlarımıza başlamış durumdayız. Bu yatırımları yaparken çevreye ve doğaya azami özen gösteriyor, tüm yasal uygulamaları titizlikle yerine getiriyoruz. Kocaeli’nde ülkemiz tarımı için oldukça önemli bir yatırıma başlamak üzereyiz. Ayrıca Samsun ve Antalya’da da yeni yatırımlarımız devam ediyor. İGSAŞ olarak bugüne kadar ‘Toprağın İzindeyiz’ dedik ve demeye de devam ediyoruz. Ülkemiz tarımının ihtiyaç duyduğu özel gübreleri geliştirip üretiyoruz, bu alanda oldukça ciddi Ar&Ge çalışmaları yapıyoruz. Böylece ithal etmek zorunda kaldığımız gübreleri yurt içinde üreterek çiftçilerimizin maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

İGSAŞ Kocaeli Fabrika Direktörü Kutay Durna ise tesislerdeki güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi. Amonyak tesislerinin 1999 depremindebile güvenli bir biçimde üretim yapmaya devam ettiğini söyleyen Durna, “Tüm aşamalar da tüm proseslerde denetimler çok sıkı yapılmaktadır. Dünya standartlarında gerekli olan tüm güvenlik sistemleri tesislerimizde aktif olarak çalışıyor” dedi.