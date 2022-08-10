Kurtaran’dan Şengil’e tebrik mesajı

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, 2 ay once yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa rağmen Cumhur İttifakı’ndayız” ifadelerini kullanarak AKP’lileri eleştirmişti. Kaya; açıklamalarının yankı bulmasının ardından görevden affını istemiş, BBP Genel Merkezi ise yapılan talebi kabul etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından BBP İl Başkanlığı’na Kaya’nın yerine Alperen Ocakları İl Başkanı Kaan Şengil atandı.

“KUTSAL DAVADA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Dün yapılan devir teslim törenin ardından BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, yaptığı yazılı açıklama ile il başkanı olarak atanan Kaan Şengil’e başarılar dileyerek partisinin il ve ilçedeki hedeflerinden bahsetti. Kurtaran tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Kocaeli İl başkanlığına Atanan Değerli Sayın Av. Kaan Şengil kardeşimize bu kutsal davada çıkmış olduğu yolda yürekten başarılar diliyoruz. Hedefimiz Kocaeli’de ve Körfez’de Büyük Birlik Partisini daha güzel yerlere getirmek Allah'ın izniyle bu gayretle bu azimle il ve ilçeler olarak bu şekilde çalışacağız inşallah.

“BİZİM İÇİN MAKAM VE MEVKİ ÖNEMLİ DEĞİL”

Çünkü bizim davamız ilahi Kelimatullahdavası. Bizim davamız nizami alem davası. Bizim davamız Türk İslam davası. Bizim davamız Büyük Birlik Partilik davası. Bu duygular bu düşüncelerle hizmetimizi Kocaeli ve Körfez’de gerçekleştireceğiz inşallah. Mazlumun ve ezilenin elinden tutacağız inşallah. Bizim için makam mevki önemli değil. Önemli olan bu bayrağı daha iyi yerlere taşımaktır. Son olarak yeni seçilen İl Başkanımız Sayın. Av. Kaan Şengil ve yönetimine başarılar diliyoruz Allah yar ve yardımcıları olsun.”