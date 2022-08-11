Meteoroloji ve AFAD uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlerle uyardığı AFAD’ın ise SMS ile dikkat çektiği yağışlı gün geldi. Tahminlere göre bugün İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’da kuvvetli yağış görülecek. Yağışların uyarı seviyesi ‘turuncu’ olarak belirlendi. Birçok şehir için sel ve su baskını tehlikesi bulunurken, AFAD’ın uyarısında kıyılarda yaşanabilecek hortumlara dikkat çekildi.