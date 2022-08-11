Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlerle uyardığı AFAD’ın ise SMS ile dikkat çektiği yağışlı gün geldi. Tahminlere göre bugün İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’da kuvvetli yağış görülecek. Yağışların uyarı seviyesi ‘turuncu’ olarak belirlendi. Birçok şehir için sel ve su baskını tehlikesi bulunurken, AFAD’ın uyarısında kıyılarda yaşanabilecek hortumlara dikkat çekildi.
11 Ağu 2022 - 09:41- Gündem Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 09:43
Meteoroloji ve AFAD uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarılarla tedbirli olunması istenen yağışlı hava bugün İstanbul ve çevresinde kendini gösterecek. Yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.