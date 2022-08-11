11 Ağu 2022 - 09:41- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 09:43

Meteoroloji ve AFAD uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarılarla tedbirli olunması istenen yağışlı hava bugün İstanbul ve çevresinde kendini gösterecek. Yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji ve AFAD uyardı: Çok kuvvetli geliyor mask

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlerle uyardığı AFAD’ın ise SMS ile dikkat çektiği yağışlı gün geldi. Tahminlere göre bugün İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’da kuvvetli yağış görülecek. Yağışların uyarı seviyesi ‘turuncu’ olarak belirlendi. Birçok şehir için sel ve su baskını tehlikesi bulunurken, AFAD’ın uyarısında kıyılarda yaşanabilecek hortumlara dikkat çekildi.
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11 Ağu 2022 - 09:41 - Gündem

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