Yangın, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangının büyüyerek ilerlemesi üzerine bölgede 4 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. İzmit Körfezi’nden su getiren helikopterler ve onlarca personelin yoğun çabalarının ardından yangın saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ormanlık alanda yeniden bir yangın çıkmaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 4 hektar alan küle dönerken, bazı hayvanlar ise telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
11 Ağu 2022 - 09:45- Asayiş Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 09:47
Kocaeli’de ormanlık alanda yangın çıktı, 4 hektar alan küle döndü
Gebze'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından çok fazla büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında 4 hektar alan küle dönerken bazı hayvanlar ise telef oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.