Kartepe'de durdurulan araçta yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. 5 kaçak göçmen Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç şoförü M.L. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.L. isimli şahıs TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
11 Ağu 2022 - 09:48- Asayiş Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 09:49
Kocaeli’de göçmen kaçakçısı tutuklandı
Kartepe'de durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.